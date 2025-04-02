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В Киеве на выходных закроют метро между "Лесной" и "Днепром": причины и альтернативный транспорт

Киев • УНН

 • 21523 просмотра

В выходные 5-6 апреля будет прекращено движение поездов между станциями метро «Лесная» и «Днепр» из-за ремонтных работ на Дарницком путепроводе. На это время будет курсировать автобус № 1М.

В Киеве на выходных закроют метро между "Лесной" и "Днепром": причины и альтернативный транспорт

В Киеве в выходные, 5-6 апреля, будет прекращено движение поездов между станциями метро "Лесная" и "Днепр" из-за ремонтных работ на Дарницком путепроводе, сообщили в КГГА, пишет УНН.

5 и 6 апреля движение поездов между станциями метро "Лесная" и "Днепр" остановят из-за ремонта Дарницкого путепровода. Вместо этого по дублирующему маршруту будут курсировать автобусы № 1М

- сообщили в КГГА.

Поезда, как указано, будут двигаться между станциями "Академгородок" и "Арсенальная" в соответствии с графиком движения выходного дня.

Это происходит на фоне того, что в эти выходные на Дарницком путепроводе будут демонтировать балки пролетных строений. Поэтому, для безопасности пассажиров наземные станции метро от "Лесной" до "Днепра" будут закрыты.

Дублирующий автобус № 1М будет курсировать с интервалом движения до 10 минут:

  • в направлении от станции метро "Лесная" до "Арсенальной" – вдоль Броварского проспекта, Днепровского спуска, Аллеи Героев Крут, далее по улице Ивана Мазепы до станции метро "Арсенальная";
    • в обратном направлении – по тому же маршруту, кроме отрезка между станциями метро "Дарница" – "Черниговская". Транспорт будет двигаться через улицу Андрея Малышко.

      Также увеличат количество трамваев №№ 8, 27 и автобусов № 118.

      "С 7 апреля станции метро от "Лесной" до "Днепра" будут работать в обычном режиме", - сообщили в КГГА.

      В Киеве перекроют проспект Европейского Союза: строят метро на Виноградарь28.03.25, 11:39 • 36691 просмотр

      Юлия Шрамко

      Юлия Шрамко

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