У Києві на вихідних закриють метро між "Лісовою" та "Дніпром": причини і альтернативний транспорт
Київ • УНН
У вихідні 5-6 квітня буде припинено рух поїздів між станціями метро «Лісова» та «Дніпро» через ремонтні роботи на Дарницькому шляхопроводі. На цей час курсуватиме автобус № 1М.
У Києві у вихідні, 5-6 квітня, буде припинено рух поїздів між станціями метро "Лісова" та "Дніпро" через ремонтні роботи на Дарницькому шляхопроводі, повідомили у КМДА, пише УНН.
5 і 6 квітня рух поїздів між станціями метро "Лісова" та "Дніпро" зупинять через ремонт Дарницького шляхопроводу. Натомість дублюючим маршрутом курсуватимуть автобуси № 1М
Поїзди, як вказано, рухатимуться між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна" відповідно до графіка руху вихідного дня.
Це відбувається на тлі того, що цими вихідними на Дарницькому шляхопроводі демонтуватимуть балки прогонових будов. Тож, для безпеки пасажирів наземні станції метро від "Лісової" до "Дніпра" будуть зачинені.
Дублюючий автобус № 1М курсуватиме з інтервалом руху до 10 хв:
- у напрямку від станції метро "Лісова" до "Арсенальної" – вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, далі вулицею Івана Мазепи до станції метро "Арсенальна";
- у зворотному напрямку – тим же маршрутом, крім відрізку між станціями метро "Дарниця" – "Чернігівська". Транспорт рухатиметься через вулицю Андрія Малишка.
Також збільшать кількість трамваїв №№ 8, 27 та автобусів № 118.
"Із 7 квітня станції метро від "Лісової" до "Дніпра" працюватимуть у звичайному режимі", - повідомили у КМДА.
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