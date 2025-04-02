У Києві на вихідних закриють метро між "Лісовою" та "Дніпром": причини і альтернативний транспорт

$41.320.06
44.630.03
ukenru
НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон
19:36 • 14793 перегляди

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

Ексклюзив
3 квітня, 15:18 • 104061 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
3 квітня, 13:51 • 166972 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

3 квітня, 13:29 • 105315 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 342057 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 173089 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 144531 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 196050 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 124754 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 108129 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
 м/с
56 %
753 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 46452 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 158558 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

3 квітня, 13:52 • 36921 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 84053 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 22539 перегляди
Публікації

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

19:36 • 14793 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 84110 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

3 квітня, 15:18 • 104061 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

3 квітня, 13:51 • 166972 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 158611 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 19916 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 22588 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

3 квітня, 13:52 • 36964 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 46496 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 135580 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

У Києві на вихідних закриють метро між "Лісовою" та "Дніпром": причини і альтернативний транспорт

Київ • УНН

 • 21532 перегляди

У вихідні 5-6 квітня буде припинено рух поїздів між станціями метро «Лісова» та «Дніпро» через ремонтні роботи на Дарницькому шляхопроводі. На цей час курсуватиме автобус № 1М.

У Києві на вихідних закриють метро між "Лісовою" та "Дніпром": причини і альтернативний транспорт

У Києві у вихідні, 5-6 квітня, буде припинено рух поїздів між станціями метро "Лісова" та "Дніпро" через ремонтні роботи на Дарницькому шляхопроводі, повідомили у КМДА, пише УНН.

5 і 6 квітня рух поїздів між станціями метро "Лісова" та "Дніпро" зупинять через ремонт Дарницького шляхопроводу. Натомість дублюючим маршрутом курсуватимуть автобуси № 1М

- повідомили у КМДА.

Поїзди, як вказано, рухатимуться між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна" відповідно до графіка руху вихідного дня.

Це відбувається на тлі того, що цими вихідними на Дарницькому шляхопроводі демонтуватимуть балки прогонових будов. Тож, для безпеки пасажирів наземні станції метро від "Лісової" до "Дніпра" будуть зачинені.

Дублюючий автобус № 1М курсуватиме з інтервалом руху до 10 хв:

  • у напрямку від станції метро "Лісова" до "Арсенальної" – вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, далі вулицею Івана Мазепи до станції метро "Арсенальна";
    • у зворотному напрямку – тим же маршрутом, крім відрізку між станціями метро "Дарниця" – "Чернігівська". Транспорт рухатиметься через вулицю Андрія Малишка.

      Також збільшать кількість трамваїв №№ 8, 27 та автобусів № 118.

      "Із 7 квітня станції метро від "Лісової" до "Дніпра" працюватимуть у звичайному режимі", - повідомили у КМДА.

      У Києві перекриють проспект Європейського Союзу: будують метро на Виноградар28.03.25, 11:39 • 36716 переглядiв

      Юлія Шрамко

      Юлія Шрамко

      СуспільствоКиїв
      Київська міська державна адміністрація
      Київ
      Bitcoin
      $82,324.40
      Золото
      $3,127.40
      Tesla
      $269.16
      Brent
      $69.86
      S&P 500
      $5,438.02
      Газ TTF
      $39.20
      Ethereum
      $1,798.95