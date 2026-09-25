В Киеве мужчину подозревают в насилии над 4-летним племянником, во время обыска обнаружили 187 видео с детской порнографией
Киев • УНН
Во время обыска у 25-летнего киевлянина изъяли 187 видео с детской порнографией. Ребёнок рассказал психологам о действиях дяди.
В Киеве мужчину подозревают в сексуальном насилии в отношении 4-летнего племянника. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, во время обыска у подозреваемого обнаружили и изъяли 187 видеозаписей с детской порнографией, передает УНН.
25-летнему мужчине сообщили о подозрении в совершении сексуального насилия в отношении малолетнего племянника, его развращении, а также приобретении, хранении и изготовлении детской порнографии
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В поле зрения правоохранителей киевлянин попал после установления факта загрузки им из сети Интернет видеофайлов с детской порнографией. Во время обыска у него обнаружили и изъяли 187 таких видеозаписей. Кроме того, в мобильном телефоне мужчины правоохранители нашли фотографии мальчика, который оказался его племянником.
Во время работы с психологами ребенок рассказал о противоправных действиях дяди и о том, что он запрещал кому-либо о них сообщать.
Установлено, что фотографии датированы маем 2025 года, когда мальчику было 4 года. Сейчас ему исполнилось 6 лет.
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По данным следствия, подозреваемый проживал вместе с матерью. К ней в гости приходил ее малолетний внук — племянник подозреваемого. Когда бабушки не было дома и ребенок оставался с ним наедине, мужчина совершал в отношении мальчика развратные действия сексуального характера. Свои действия он также снимал на мобильный телефон.
21 сентября 2026 года мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ч. ч. 1, 4 ст. 301-1 УК Украины, а именно в сексуальном насилии в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, развращении малолетнего лица, а также получении доступа к детской порнографии, ее приобретении, хранении и изготовлении, в том числе с принуждением малолетнего лица к ее созданию.
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