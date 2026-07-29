В Харькове будут судить монаха за изнасилование несовершеннолетней хористки и детскую порнографию

В Харькове перед судом предстанет рясофорный монах так называемой "Харьковской епархии упц (мп)". Его обвиняют в серии тяжких преступлений против половой свободы и неприкосновенности детей, в частности в изнасиловании, шантаже, развращении и изготовлении детской порнографии. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

На скамье подсудимых - представитель Харьковской епархии упц (мп). Рясофорного монаха, который отвечал за приготовление выпечки в церкви, обвиняют в совершении серии тяжких преступлений против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних и малолетних детей - говорится в сообщении.

По данным следствия, весной 2025 года мужчина познакомился в пекарне монастыря с 14-летней девушкой, которая пела в малом церковном хоре. Во время одной из встреч он уговорил несовершеннолетнюю употребить алкоголь и, воспользовавшись ее уязвимым состоянием, изнасиловал.

В дальнейшем, чтобы установить над девушкой контроль с целью сексуальной эксплуатации, обвиняемый перешел к шантажу и угрожал рассказать о половом акте представителям епархии. Потерпевшая была вынуждена повторно подвергаться действиям сексуального характера как в монастырской пекарне, так и по месту жительства фигуранта.

Во время одного из таких эпизодов мужчина снял обнаженную девушку на видео. Всего в его телефоне изъято несколько файлов порнографического характера с участием детей.

Кроме того, в течение июля – сентября 2025 года монах через мессенджер "Telegram" входил в доверие к другому ребенку — 11-летней девочке. Мужчина вел с ней циничные и откровенные разговоры на сексуальные темы, направленные на ее интеллектуальное развращение.

В марте 2026 года правоохранители задержали монаха в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили о подозрении. Он был взят под стражу.

Уже сейчас руководитель Харьковской областной прокуратуры утвердил и направил в суд в отношении него обвинительный акт по фактам:

изнасилования несовершеннолетнего лица (ч. 3 ст. 152 УК Украины);

вербовки человека, совершенной с целью эксплуатации, с использованием шантажа и его уязвимого состояния, совершенной в отношении несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 149 УК Украины);

хранения и изготовления детской порнографии (ч.ч. 1, 3 ст. 301-1 УК Украины);

развращения малолетнего лица (ч. 2 ст. 156 УК Украины).

Спекуляция религией и местом духовного служения ради совершения преступлений против детей — это вершина аморальности. Прикрываясь церковным статусом и святым местом, обвиняемый целенаправленно посягал на половую неприкосновенность самых беззащитных, использовал их уязвимое состояние и даже шантажировал. Человек, который должен был нести духовные ценности, систематически пользовался доверием детей ради удовлетворения собственных циничных потребностей. Мы приложим максимум усилий, чтобы обвиняемый получил справедливое наказание - отметил руководитель Харьковской областной прокуратуры Юрий Папуша.

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