Жителя Киева подозревают в сексуальном насилии в отношении пятерых малолетних племянников

В Киеве подозрение в сексуальном насилии в отношении пяти племянников получил 34-летний мужчина, который проживал вместе с детьми. Самому младшему мальчику на тот момент было два года. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Киевской городской прокуратуры 33-летнему жителю столицы сообщено о подозрении в совершении сексуального насилия в отношении пяти малолетних детей - говорится в сообщении.

Установлено, что подозреваемый проживал в одной квартире вместе с матерью, сестрой и племянниками. В период с декабря по май 2025 года он неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении малолетних детей своей сестры. Мужчина с целью удовлетворения собственной половой страсти прикасался к половым органам своих племянников – трех мальчиков в возрасте 8, 6 и 2-х лет, а также племянниц 5 и 4-х лет.

Семья состояла на учете в социальных службах, а в декабре 2025 года женщину и пятерых ее детей поместили в Центр социально-психологической реабилитации после проверки условий их проживания и жалоб соседей на то, что дети дома находятся без присмотра взрослых. Впоследствии психологу старший мальчик, а затем и другие дети рассказали о подозрительных действиях маминого брата.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних племянников, а также в повторном совершении таких действий (ч. 4 ст. 153, ч. 6 ст. 153 УК Украины).

Подозреваемый находится под стражей без права внесения залога.

Санкции статей предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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