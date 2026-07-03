В Киевской области двум мужчинам сообщили о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней
Киев • УНН
В Белой Церкви 17-летний и 18-летний юноши изнасиловали 16-летнюю девушку в гараже. Подозреваемых задержали, им грозит до 12 лет лишения свободы.
Полицейские Киевщины сообщили о подозрении двум мужчинам в изнасиловании несовершеннолетней, совершенном группой лиц. По данным следствия, преступление произошло в Бучанском районе, а суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщила полиция Киевщины, пишет УНН.
Детали
В городе Белая Церковь двое товарищей вступили в половые сношения с девушкой против ее воли. Обоим фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.
Правоохранители предварительно установили, что юноши, возрастом 17 и 18 лет проводили с 16-летней знакомой совместный досуг. Находясь наедине в гаражном помещении, обидчики против воли девушки изнасиловали ее
Обоих злоумышленников задержаны в процессуальном порядке и помещены в изолятор временного содержания.
Следователи, под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры сообщили о подозрении фигурантам по факту изнасилования несовершеннолетней, совершенного группой лиц (ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины).
В Хмельницкой области будут судить отчима за изнасилование 10-летней падчерицы01.07.26, 18:29 • 7373 просмотра