В Хмельницкой области будут судить отчима за изнасилование 10-летней падчерицы

По данным следствия, обвиняемый в течение 2025-2026 годов неоднократно насиловал свою малолетнюю падчерицу. Впервые это произошло, когда ребенку было 10 лет. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Он пользовался моментами, когда оставался с девочкой без присмотра других взрослых. Последний эпизод, по данным следствия, произошел в апреле 2026 года, когда мать ребенка находилась на стационарном лечении с младшим сыном - говорится в сообщении.

В тот же день девочка рассказала о пережитом близкой родственнице. Она сразу обратилась к правоохранителям.

Прокуроры Шепетовской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении него. Сейчас он находится под стражей без права внесения залога.

Ему инкриминируют изнасилование малолетнего лица, совершенное повторно (ч. ч. 4, 6 ст. 152 УК Украины).

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.

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