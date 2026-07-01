В Хмельницкой области будут судить отчима за изнасилование 10-летней падчерицы
Киев • УНН
Мужчину будут судить за изнасилование малолетней падчерицы в течение 2025-2026 годов. Первое преступление произошло, когда ребенку было 10 лет.
По данным следствия, обвиняемый в течение 2025-2026 годов неоднократно насиловал свою малолетнюю падчерицу. Впервые это произошло, когда ребенку было 10 лет. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Он пользовался моментами, когда оставался с девочкой без присмотра других взрослых. Последний эпизод, по данным следствия, произошел в апреле 2026 года, когда мать ребенка находилась на стационарном лечении с младшим сыном
В тот же день девочка рассказала о пережитом близкой родственнице. Она сразу обратилась к правоохранителям.
Прокуроры Шепетовской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении него. Сейчас он находится под стражей без права внесения залога.
Ему инкриминируют изнасилование малолетнего лица, совершенное повторно (ч. ч. 4, 6 ст. 152 УК Украины).
В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.
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