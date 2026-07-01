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Из Польши в Украину экстрадировали подозреваемого в сбыте наркотиков и контрабанде - Офис Генпрокурора

Киев • УНН

 • 962 просмотра

Гражданин Украины экстрадирован из Польши по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Мужчина сбывал амфетамин, кокаин и психотропы в Черкассах.

Из Польши в Украину экстрадировали подозреваемого в сбыте наркотиков и контрабанде - Офис Генпрокурора

В Украину из Республики Польша экстрадирован гражданин Украины, который с 2017 года скрывался от следствия по подозрению в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

Экстрадиция обеспечена при участии Офиса Генерального прокурора, прокуроров Черкасской областной прокуратуры и компетентных органов Республики Польша.

По данным следствия, в 2017 году в Черкассах мужчина неоднократно сбывал амфетамин, кокаин и психотропное вещество mCPP, в том числе в особо крупных размерах.

Задокументировано несколько эпизодов сбыта. Один из них — реализация более 4,4 тыс. таблеток с содержанием mCPP общей массой более 71 г. Также установлены факты сбыта амфетамина и кокаина. Отдельный эпизод касается покушения на контрабанду наркотических средств. Находясь за пределами Украины, подозреваемый отправил международное почтовое отправление с таблетками, содержащими бупренорфин. Во время таможенного контроля отправление обнаружили и изъяли 

- говорится в сообщении.

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, после выезда из Украины мужчина скрывался за границей. Его объявили в международный розыск, задержали на территории Польши и передали украинской стороне.

Ему инкриминируют покушение на контрабанду наркотических средств, а также незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 305, ч. 3 ст. 307 УК Украины).

На данный момент подозреваемому избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Досудебное расследование проводят следователи УСБУ в Черкасской области под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры.

Из Румынии в Украину экстрадировали подозреваемого в вымогательстве $1 млн21.04.26, 13:43 • 3742 просмотра

Антонина Туманова

Криминал и ЧП