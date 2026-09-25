У Києві чоловіка підозрюють у насильстві над 4-річним племінником, під час обшуку виявили 187 відео з дитячою порнографією
Київ • УНН
Під час обшуку у 25-річного киянина вилучили 187 відео з дитячою порнографією. Дитина розповіла психологам про дії дядька.
У Києві чоловіка підозрюють у сексуальному насильстві щодо 4-річного племінника. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, під час обшуку у підозрюваного виявили та вилучили 187 відеозаписів із дитячою порнографією, передає УНН.
25-річному чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні сексуального насильства щодо малолітнього племінника, його розбещенні, а також придбанні, зберіганні та виготовленні дитячої порнографії
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У поле зору правоохоронців киянин потрапив після встановлення факту завантаження ним із мережі Інтернет відеофайлів із дитячою порнографією. Під час обшуку у нього виявлено та вилучено 187 таких відеозаписів. Крім того, у мобільному телефоні чоловіка правоохоронці знайшли фотографії хлопчика, який виявився його племінником.
Під час роботи з психологами дитина розповіла про протиправні дії дядька та про те, що він забороняв комусь про них повідомляти.
Встановлено, що фотографії датовані травнем 2025 року, коли хлопчику було 4 роки. Наразі йому виповнилося 6 років.
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За даними слідства, підозрюваний проживав разом із матір’ю. До неї в гості приходив її малолітній онук - племінник підозрюваного. Коли бабусі не було вдома і дитина залишалася з ним наодинці, чоловік вчиняв щодо хлопчика розпусні дії сексуального характеру. Свої дії він також знімав на мобільний телефон.
21 вересня 2026 року чоловіку повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ч. ч. 1, 4 ст. 301-1 КК України, а саме за сексуальне насильство щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, розбещення малолітньої особи, а також одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання та виготовлення, у тому числі із примушуванням малолітньої особи до її створення.
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