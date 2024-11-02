В Киеве ликвидировали пожар в многоэтажном доме после атаки дронов
Киев • УНН
В Святошинском районе Киева потушили пожар после атаки БпЛА в 16-этажном доме. Пострадали два человека, эвакуированы 18 жителей.
Пожар после атаки БпЛА в Святошинском районе Киева ликвидирован. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
Возгорание охватило площадь 50 кв. м и вызвало частичные разрушения на 15-м и 16-м этажах 16-этажного жилого дома.
Спасатели оперативно эвакуировали 18 жителей дома, среди которых два человека пострадали - одному оказали помощь на месте, другого госпитализировали. На месте происшествия работают девять единиц техники и 40 спасателей ГСЧС.
В Святошинском районе Киева возросло количество пострадавших после атаки дронов на жилой дом2 ноября 2024, 06:02 • 4511 просмотров