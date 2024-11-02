В Киеве ликвидировали пожар в многоэтажном доме после атаки дронов

Пожар после атаки БпЛА в Святошинском районе Киева ликвидирован. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

Возгорание охватило площадь 50 кв. м и вызвало частичные разрушения на 15-м и 16-м этажах 16-этажного жилого дома.

Спасатели оперативно эвакуировали 18 жителей дома, среди которых два человека пострадали - одному оказали помощь на месте, другого госпитализировали. На месте происшествия работают девять единиц техники и 40 спасателей ГСЧС.

В Святошинском районе Киева возросло количество пострадавших после атаки дронов на жилой дом