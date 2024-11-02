В Святошинском районе Киева возросло количество пострадавших после атаки дронов на жилой дом

В Святошинском районе Киева в результате вражеской атаки возросло количество пострадавших до 2 человек. Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

По последним данным, одного из пострадавших госпитализировали, тогда как другому медики оказали помощь на месте. Спасатели продолжают работать над ликвидацией последствий атаки и обеспечивают безопасность жителей.

Напомним

В Святошинском районе Киева после атаки беспилотников загорелось 16-этажное здание. Пожар охватил 50 кв м, повреждены квартиры на 15-16 этажах, проводится эвакуация жильцов.

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