В столице из-за вражеской атаки дронов один человек получил ранения
Киев • УНН
В Святошинском районе Киева в результате падения обломков дрона загорелся жилой дом. Пожар охватил 50 кв м на 15-16 этажах, один человек получил травмы.
Один человек пострадал в результате пожара в Святошинском районе Киева. Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко, передает УНН.
Детали
В Святошинском районе Киева произошел пожар в жилом доме, вызванный падением обломков беспилотного летательного аппарата.
По предварительным данным, один человек получил травмы. Медики оперативно оказали пострадавшему помощь на месте инцидента.
Ситуация продолжает оставаться под контролем спасательных служб, которые работают для ликвидации последствий пожара.
Информация о деталях инцидента уточняется.
Напомним
В Святошинском районе Киева после атаки беспилотников загорелось 16-этажное здание. Пожар охватил 50 кв м, повреждены квартиры на 15-16 этажах, проводится эвакуация жильцов.
Пожар в киевской многоэтажке после атаки дронов: В ГСЧС показали последствия падения обломков2 ноября 2024, 05:00 • 10314 просмотров