Пожар в киевской многоэтажке после атаки дронов: В ГСЧС показали последствия падения обломков
Киев • УНН
В Святошинском районе Киева после атаки беспилотников загорелось 16-этажное здание. Пожар охватил 50 кв м, повреждены квартиры на 15-16 этажах, проводится эвакуация жильцов.
Утром 2 ноября Киев снова подвергся вражескому удару. Загорелся пожар на площади 50 кв м. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
Атака беспилотников привела к возгоранию на площади 50 квадратных метров и частичному разрушению квартир на 15 и 16 этажах 16-этажного жилого дома в Святошинском районе столицы.
На место происшествия прибыли спасатели, которые осуществляют эвакуацию жителей дома. Сведения о количестве пострадавших пока уточняются.
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