Пожар в киевской многоэтажке после атаки дронов: В ГСЧС показали последствия падения обломков

Утром 2 ноября Киев снова подвергся вражескому удару. Загорелся пожар на площади 50 кв м. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

Атака беспилотников привела к возгоранию на площади 50 квадратных метров и частичному разрушению квартир на 15 и 16 этажах 16-этажного жилого дома в Святошинском районе столицы.

На место происшествия прибыли спасатели, которые осуществляют эвакуацию жителей дома. Сведения о количестве пострадавших пока уточняются.

Новые разрушения в двух районах Киева: спасатели выехали на место происшествия