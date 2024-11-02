Пожар в киевской многоэтажке после атаки дронов: В ГСЧС показали последствия падения обломков

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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
15:57 • 66974 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
14:26 • 96629 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
13:11 • 101499 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 124240 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 141110 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 140015 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 138539 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

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В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
31 октября 2024, 10:01 • 179182 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

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Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 131742 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

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Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
30 октября 2024, 13:35 • 205815 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пожар в киевской многоэтажке после атаки дронов: В ГСЧС показали последствия падения обломков

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В Святошинском районе Киева после атаки беспилотников загорелось 16-этажное здание. Пожар охватил 50 кв м, повреждены квартиры на 15-16 этажах, проводится эвакуация жильцов.

Утром 2 ноября Киев снова подвергся вражескому удару. Загорелся пожар на площади 50 кв м. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

Атака беспилотников привела к возгоранию на площади 50 квадратных метров и частичному разрушению квартир на 15 и 16 этажах 16-этажного жилого дома в Святошинском районе столицы.

На место происшествия прибыли спасатели, которые осуществляют эвакуацию жителей дома. Сведения о количестве пострадавших пока уточняются.

Новые разрушения в двух районах Киева: спасатели выехали на место происшествия2 ноября 2024, 04:28 • 4924 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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