В Киеве из-за аварии нет воды на ряде улиц, есть ограничения движения
Киев • УНН
В Киеве на углу улиц Саксаганского и Симона Петлюры произошла авария в водопроводном колодце. Это привело к ограничению движения транспорта и отсутствию водоснабжения в десятках жилых домов и трех офисных зданиях.
В Киеве из-за аварии отсутствует водоснабжение на ряде улиц, есть ограничения движения, повреждение - в водопроводном колодце, сообщили в пятницу в КГГА в Telegram, пишет УНН.
Детали
"На углу улиц Саксаганского и Симона Петлюры "Киевводоканал" устраняет повреждение в водопроводном колодце", - сообщили в КГГА.
Движение транспорта по улице Саксаганского ограничено одной полосой.
Сообщается, что временно отсутствует водоснабжение в десяток жилых домов на трех улицах - Саксаганского, Симона Петлюры, Назаровская.
Также временно без услуги остались три офисных здания на двух улицах - Саксаганского и Симона Петлюры.
Автоцистерна с питьевой водой дежурит по адресу улицы Симона Петлюры, 16.
Потребление электроэнергии снижается, но непогода оставила без света часть жителей в 5 областях11.07.25, 12:00 • 1632 просмотра