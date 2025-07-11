В Киеве из-за аварии нет воды на ряде улиц, есть ограничения движения

В Киеве из-за аварии отсутствует водоснабжение на ряде улиц, есть ограничения движения, повреждение - в водопроводном колодце, сообщили в пятницу в КГГА в Telegram, пишет УНН.

Детали

"На углу улиц Саксаганского и Симона Петлюры "Киевводоканал" устраняет повреждение в водопроводном колодце", - сообщили в КГГА.

Движение транспорта по улице Саксаганского ограничено одной полосой.

Сообщается, что временно отсутствует водоснабжение в десяток жилых домов на трех улицах - Саксаганского, Симона Петлюры, Назаровская.

Также временно без услуги остались три офисных здания на двух улицах - Саксаганского и Симона Петлюры.

Автоцистерна с питьевой водой дежурит по адресу улицы Симона Петлюры, 16.

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