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У Києві через аварію немає води на низці вулиць, є обмеження руху

Київ • УНН

 • 524 перегляди

У Києві на розі вулиць Саксаганського та Симона Петлюри сталася аварія у водопровідному колодязі. Це призвело до обмеження руху транспорту та відсутності водопостачання у десяткові житлових будинків та трьох офісних будівлях.

У Києві через аварію немає води на низці вулиць, є обмеження руху

У Києві через аварію відсутнє водопостачання на низці вулиць, є обмеження руху, пошкодження - у водопровідному колодязі, повідомили у п'ятницю у КМДА у Telegram, пише УНН.

Деталі

"На розі вулиць Саксаганського та Симона Петлюри "Київводоканал" усуває пошкодження у водопровідному колодязі", - повідомили у КМДА.

Рух транспорту вулицею Саксаганського обмежений однією смугою.

Повідомляється, що тимчасово відсутнє водопостачання до десятка житлових будинків на трьох вулицях - Саксаганського, Симона Петлюри, Назарівська.

Також тимчасово без послуги залишилися три офісні будівлі на двох вулицях - Саксаганського та Симона Петлюри.

Автоцистерна з питною водою чергує за адресою вулиці Симона Петлюри, 16.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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