У Києві через аварію немає води на низці вулиць, є обмеження руху

У Києві через аварію відсутнє водопостачання на низці вулиць, є обмеження руху, пошкодження - у водопровідному колодязі, повідомили у п'ятницю у КМДА у Telegram, пише УНН.

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"На розі вулиць Саксаганського та Симона Петлюри "Київводоканал" усуває пошкодження у водопровідному колодязі", - повідомили у КМДА.

Рух транспорту вулицею Саксаганського обмежений однією смугою.

Повідомляється, що тимчасово відсутнє водопостачання до десятка житлових будинків на трьох вулицях - Саксаганського, Симона Петлюри, Назарівська.

Також тимчасово без послуги залишилися три офісні будівлі на двох вулицях - Саксаганського та Симона Петлюри.

Автоцистерна з питною водою чергує за адресою вулиці Симона Петлюри, 16.

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