У Києві через аварію немає води на низці вулиць, є обмеження руху
Київ • УНН
У Києві на розі вулиць Саксаганського та Симона Петлюри сталася аварія у водопровідному колодязі. Це призвело до обмеження руху транспорту та відсутності водопостачання у десяткові житлових будинків та трьох офісних будівлях.
У Києві через аварію відсутнє водопостачання на низці вулиць, є обмеження руху, пошкодження - у водопровідному колодязі, повідомили у п'ятницю у КМДА у Telegram, пише УНН.
Деталі
"На розі вулиць Саксаганського та Симона Петлюри "Київводоканал" усуває пошкодження у водопровідному колодязі", - повідомили у КМДА.
Рух транспорту вулицею Саксаганського обмежений однією смугою.
Повідомляється, що тимчасово відсутнє водопостачання до десятка житлових будинків на трьох вулицях - Саксаганського, Симона Петлюри, Назарівська.
Також тимчасово без послуги залишилися три офісні будівлі на двох вулицях - Саксаганського та Симона Петлюри.
Автоцистерна з питною водою чергує за адресою вулиці Симона Петлюри, 16.
Споживання електрики знижується, але негода залишила без світла частину жителів у 5 областях11.07.25, 12:00 • 1644 перегляди