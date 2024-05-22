В Киеве из-за аварии без света осталась часть домов Оболонского района

В столице в результате локальной аварии без электроэнергии остались частично дома в Оболонском районе. Энергетики прогнозируют вернуть свет к 10.00. Об этом сообщает пресс служба ДТЭК, передает УНН.

Детали

Как сообщается, из-за локальной аварии без света осталась часть домов на проспекте Оболонском, Героев Днепра, улицах Тимошенко и Зои Гайдай.

Сейчас энергетики работают над ликвидацией аварии. Прогнозируют вернуть свет к 10.00.

Напомним

Сегодня, 22 мая, стабилизационные графики не применяются с 07.00 до 18.00.

Графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00 суток.