Завтра по Україні будуть діяти графіки погодинних відключень: з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00
Київ • УНН
Завтра, 22 травня, по всій Україні з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00 діятимуть погодинні графіки відключення промислових та побутових споживачів через наслідки російських ракетних ударів по українських електростанціях.
Завтра, 22 травня, графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00 доби, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00 доби. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується
За даними компанії, з 07:00 до 18:00 застосування обмежень не прогнозується.
Додамо
Разом з тим, відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання.
В Укренерго також нагадали, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях. З 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.