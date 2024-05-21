Завтра по Украине будут действовать графики почасовых отключений: с 00:00 до 07:00 а с 18:00 до 24: 00

Завтра, 22 мая, графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00 суток, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00 суток. Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается - говорится в сообщении.

По данным компании, с 07:00 до 18:00 применение ограничений не прогнозируется.

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Вместе с тем, отключения могут быть применены при превышении определенных объемов лимитов потребления.

В Укрэнерго также напомнили, что главная причина применения мер ограничения-последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям. С 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак.