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У Києві через аварію без світла залишилась частина будинків Оболонського району

У Києві через аварію без світла залишилась частина будинків Оболонського району

Київ • УНН

 • 39133 перегляди

Через локальну аварію деякі будинки в Оболонському районі Києва залишилися без електрики, але енергетики прогнозують відновити його до 10:00.

У столиці внаслідок локальної аварії без електроенергії залишились частково будинки в Оболонському районі. Енергетики прогнозують повернути світло до 10.00. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК, передає УНН

Деталі 

Як повідомляється, через локальну аварію без світла залишилась частина будинків на проспекті Оболонському, Героїв Дніпра, вулицях Тимошенка та Зої Гайдай. 

Наразі енергетики працюють над ліквідацією аварії. Прогнозують повернути світло до 10.00.

Нагадаємо

Сьогодні, 22 травня, стабілізаційні графіки не застосовуються з 07.00 до 18.00.

Графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00 доби. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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