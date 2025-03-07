В Киеве и областях объявлена воздушная тревога: угроза атаки БПЛА
Киев • УНН
В столице Украины и нескольких областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки ударными беспилотниками. Жителей Киева призывают срочно направляться в укрытия.
В столице и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает УНН.
Просим жителей столицы немедленно воспользоваться укрытиями и оставаться в безопасных местах до конца тревоги
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Воздушные Силы информировали, что Киев под угрозой атаки ударными БПЛА.
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