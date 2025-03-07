У Києві та областях оголошено повітряну тривогу: загроза атаки БпЛА
Київ • УНН
У столиці України та кількох областях оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки ударними безпілотниками. Мешканців Києва закликають терміново прямувати до укриттів.
У столиці та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає УНН.
Просимо мешканців столиці негайно скористатися укриттями та залишатися в безпечних місцях до кінця тривоги
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Повітряні Сили інформували, що Київ під загрозою атаки ударними БпЛА.
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