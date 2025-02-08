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В Киеве и областях объявили тревогу: враг запустил дроны

Киев  •  УНН

 • 1546 просмотра

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В Киеве и нескольких областях Украины 8 февраля в 21:22 объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ударных дронов. В Киевской области зафиксировано движение БпЛА и работает ПВО.

Вечером, 8 февраля, в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза применения ударных дронов. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации (КГВА).

Детали

В субботу, 08 февраля, в 21:22 в КГВА сообщили об угрозе обстрела вражескими дронами.

В Киеве звучит воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных дронов. Просим киевлян направляться в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги

- говорится в заметке.

По информации Киевской областной военной администрации, по состоянию на 21:22 в регионе зафиксировано движение вражеских БпЛА, в связи с чем в области работает ПВО.

В КГВА призвали быть в укрытиях и соблюдать информационную тишину.

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Вита Зеленецкая

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