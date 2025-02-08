У Києві та областях оголосили тривогу: ворог запустив дрони
Київ • УНН
У Києві та кількох областях України 8 лютого о 21:22 оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних дронів. В Київській області зафіксовано рух БпЛА та працює ППО.
Ввечері, 8 лютого, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування ударних дронів. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації (КМВА).
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В суботу, 08 лютого, о 21:22 в КМВА повідомили про загрозу обстрілу ворожими дронами.
У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих ударних дронів. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги
За інформацією Київської обласної військової адміністрації, станом на 21:22 у регіоні зафіксовано рух ворожих БпЛА, у зв'язку з чим в області працює ППО.
В КМВА закликали бути в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.
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