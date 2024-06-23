В столице и Киевской области в понедельник, 24 июня, ожидается облачная погода, возможны кратковременные дожди. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Укргидрометцентра.

Синоптики прогнозируют, что завтра будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, по области местами гроза.

Ветер северо-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 13-18°, днем 21-26°; в Киеве ночью 15-17°, днем 23-25°.

Завтра будет облачно по всей территории Украины, кое-где ожидаются дожди