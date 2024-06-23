В Києві та області завтра можливі дощі, подекуди грози
Київ • УНН
Повітря прогріється до 26 градусів
У столиці та на Київщині в понеділок, 24 червня, очікується хмарна погода, можливі короткочасні дощі. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Укргідрометцентру.
Синоптики прогнозують, що завтра буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, по області місцями гроза.
Вітер північно-західний , 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 21-26°; у Києві вночі 15-17°, вдень 23-25°.
Завтра буде хмарно по всій території України, подекуди очікуються дощі 23.06.24, 16:33 • 19710 переглядiв