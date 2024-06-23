Завтра буде хмарно по всій території України, подекуди очікуються дощі
Київ • УНН
Температура повітря сягатиме 33° тепла
За даними Українського гідрометеорологічного центру, завтра, 24 червня, по всій Україні очікується хмарність, в деяких областях короткочасні дощі та місцями грози, пише УНН.
"Короткочасні дощі, місцями грози, у більшості західних, вночі і північних областей та на крайньому півдні країни без опадів", - повідомляють у гідрометеорологічному центрі.
Вітер буде північно-західним зі швидкістю 7-12 м/с. Температура в південних та східних регіонах країни ночами становитиме 17-22°, а вдень підніметься до 28-33°. На інших територіях країни температура вночі буде коливатися від 13 до 18°, а вдень очікується 21-26°.
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