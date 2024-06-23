По данным Украинского гидрометеорологического центра, завтра, 24 июня, по всей Украине ожидается облачность, в некоторых областях кратковременные дожди и местами грозы, пишет УНН.

""Кратковременные дожди, местами грозы, в большинстве западных, ночью и северных областей и на крайнем юге страны без осадков", - сообщают в Гидрометеорологическом центре.

Ветер будет северо-западным со скоростью 7-12 м/с. Температура в южных и восточных регионах страны по ночам составит 17-22°, а днем поднимется до 28-33°. На других территориях страны температура ночью будет колебаться от 13 до 18°, а днем ожидается 21-26°.

Напомним

На юге Китая продолжаются проливные дожди, вызвавшие внезапные наводнения и оползни. Десятки тысяч человек эвакуированы, под угрозой-миллионы.