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В Киеве и области 7-9 июля высокий уровень пожарной опасности

Киев • УНН

 • 68 просмотра

В Киеве и Киевской области 7-9 июля ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Жителей призывают быть осторожными на природе и соблюдать правила пожарной безопасности.

В Киеве и области 7-9 июля высокий уровень пожарной опасности

Киевлян и гостей столицы призвали быть осторожными во время отдыха в ближайшие сутки и последующие дни, поскольку по данным синоптиков, в городе и области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА) и Укргидрометцентр.

Детали

Укргидрометцентр предупреждает, что 7–9 июля в Киеве и Киевской области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В администрации столицы Украины призвали киевлян и гостей Киева быть осторожными во время отдыха на природе:

  • не разводить костры в неприспособленных для этого местах;
    • соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания, в частности, на поймах рек и приусадебных участках;
      • также советуют не сжигать стерню, мусор и остатки растительности.

        Напомним

        7 июля в Украине ожидается жаркая погода с температурой воздуха до +33 градусов, местами до +36. Дожди с грозами прогнозируются только в западных областях, на остальной территории будет сухо и солнечно.

        Игорь Тележников

        Игорь Тележников

        КиевКиевская областьПогода и окружающая среда
        Киевская область
        Киевская городская государственная администрация
        Украина
        Киев
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