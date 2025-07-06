В Киеве и области 7-9 июля высокий уровень пожарной опасности

Киевлян и гостей столицы призвали быть осторожными во время отдыха в ближайшие сутки и последующие дни, поскольку по данным синоптиков, в городе и области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА) и Укргидрометцентр.

Детали

Укргидрометцентр предупреждает, что 7–9 июля в Киеве и Киевской области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В администрации столицы Украины призвали киевлян и гостей Киева быть осторожными во время отдыха на природе:

не разводить костры в неприспособленных для этого местах;

соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания, в частности, на поймах рек и приусадебных участках;

также советуют не сжигать стерню, мусор и остатки растительности.

Напомним

7 июля в Украине ожидается жаркая погода с температурой воздуха до +33 градусов, местами до +36. Дожди с грозами прогнозируются только в западных областях, на остальной территории будет сухо и солнечно.