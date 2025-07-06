У Києві та області 7-9 липня високий рівень пожежної небезпеки

Киян і гостей столиці закликали бути обережними під час відпочинку у найближчу добу та наступні дні, оскільки за даними синоптиків, у місті й області переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Передає УНН із посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА) та Укргідрометцентр.

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Укргідрометцентр попереджає, що 7–9 липня в Києві та Київській області переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У адміністрації столиці України закликали киян і гостей Києва бути обережними під час відпочинку на природі:

не розводити вогнища в непристосованих для цього місцях;

дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування, зокрема, на заплавах річок і присадибних ділянках;

також радять не спалювати стерню, сміття та залишки рослинності.

Нагадаємо

7 липня в Україні очікується спекотна погода з температурою повітря до +33 градусів, місцями до +36. Дощі з грозами прогнозуються лише у західних областях, на решті території буде сухо та сонячно.