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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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У Києві та області 7-9 липня високий рівень пожежної небезпеки

Київ • УНН

 • 333 перегляди

У Києві та Київській області 7-9 липня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Мешканців закликають бути обережними на природі та дотримуватися правил пожежної безпеки.

У Києві та області 7-9 липня високий рівень пожежної небезпеки

Киян і гостей столиці закликали бути обережними під час відпочинку у найближчу добу та наступні дні, оскільки за даними синоптиків, у місті й області переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Передає УНН із посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА) та Укргідрометцентр.

Деталі

Укргідрометцентр попереджає, що 7–9 липня в Києві та Київській області переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У адміністрації столиці України закликали киян і гостей Києва бути обережними під час відпочинку на природі:

  • не розводити вогнища в непристосованих для цього місцях;
    • дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування, зокрема, на заплавах річок і присадибних ділянках;
      • також радять не спалювати стерню, сміття та залишки рослинності.

        Нагадаємо

        7 липня в Україні очікується спекотна погода з температурою повітря до +33 градусів, місцями до +36. Дощі з грозами прогнозуються лише у західних областях, на решті території буде сухо та сонячно.

        Ігор Тележніков

        Ігор Тележніков

        КиївКиївщинаПогода та довкілля
        Київська область
        Київська міська державна адміністрація
        Україна
        Київ
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