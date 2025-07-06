Україну накриє аномальна спека до +36 градусів: прогноз на 7 липня
Київ • УНН
7 липня в Україні очікується спекотна погода з температурою повітря до +33 градусів, місцями до +36. Дощі з грозами прогнозуються лише у західних областях, на решті території буде сухо та сонячно.
У понеділок, 7 липня, в Україні буде спекотна погода. Температура повітря становитиме +30+33 градуси, місцями +33+36 градусів. Про це повідомила синоптик Наталя Діденко, передає УНН.
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Як зазначила синоптик, дощі з грозами і навіть часом сильні зливи з шквалистим посиленням вітру очікуються у західних областях – вони дійдуть до Вінниччини та Житомирщини.
На решті території України буде суха, спекотна і сонячна погода.
У Києві понеділок буде спекотним днем до +33 градусів. Погода обіцяє бути сонячною, без опадів.
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