Украину накроет аномальная жара до +36 градусов: прогноз на 7 июля

В понедельник, 7 июля, в Украине будет жаркая погода. Температура воздуха составит +30+33 градуса, местами +33+36 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

Детали

Как отметила синоптик, дожди с грозами и даже временами сильные ливни со шквалистым усилением ветра ожидаются в западных областях – они дойдут до Винницкой и Житомирской областей.

На остальной территории Украины будет сухая, жаркая и солнечная погода.

В Киеве понедельник будет жарким днем до +33 градусов. Погода обещает быть солнечной, без осадков.

Напомним

В Украине возросло потребление электроэнергии на фоне активного использования кондиционеров из-за жары. Энергетики рекомендуют пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 18:00.