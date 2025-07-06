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Украину накроет аномальная жара до +36 градусов: прогноз на 7 июля

Киев • УНН

 • 404 просмотра

7 июля в Украине ожидается жаркая погода с температурой воздуха до +33 градусов, местами до +36. Дожди с грозами прогнозируются только в западных областях, на остальной территории будет сухо и солнечно.

Украину накроет аномальная жара до +36 градусов: прогноз на 7 июля

В понедельник, 7 июля, в Украине будет жаркая погода. Температура воздуха составит +30+33 градуса, местами +33+36 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

Детали

Как отметила синоптик, дожди с грозами и даже временами сильные ливни со шквалистым усилением ветра ожидаются в западных областях – они дойдут до Винницкой и Житомирской областей.

На остальной территории Украины будет сухая, жаркая и солнечная погода.

В Киеве понедельник будет жарким днем до +33 градусов. Погода обещает быть солнечной, без осадков.

Напомним

В Украине возросло потребление электроэнергии на фоне активного использования кондиционеров из-за жары. Энергетики рекомендуют пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 18:00.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

Погода и окружающая среда
Украина
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