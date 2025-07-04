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Спека штовхнула споживання електрики вверх через кондиціонери: потужну техніку радять вмикати вдень

Київ • УНН

 • 103 перегляди

Споживання електроенергії в Україні зросло на 5,4% через активне використання кондиціонерів. НЕК "Укренерго" закликає переносити використання потужних електроприладів на денний час, з 10:00 до 18:00.

Спека штовхнула споживання електрики вверх через кондиціонери: потужну техніку радять вмикати вдень

Споживання електроенергії в Україні зросло на тлі активного використання кондиціонерів через спеку, зберігається необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на денний час - слід користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 18:00, повідомили у п'ятницю у НЕК "Укренерго", пише УНН.

Деталі

"Споживання електроенергії зросло", - повідомили в НЕК.

Сьогодні, 4 липня, станом на 9:30, воно було на 5,4% вищим, ніж попереднього дня.

"Причина таких змін - встановлення спекотної погоди на всій території України, що зумовлює активне використання кондиціонерів побутовими споживачами та бізнесом", - ідеться у повідомленні.

Вчора, 3 липня, добовий максимум споживання був увечері - на 3% більшим, ніж максимум попереднього дня.

"Зберігається необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 18:00", - зазначається у повідомленні.

Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Україну накриє спека до +35° та грози: детальний прогноз на 4 липня04.07.25, 06:15 • 1643 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Укренерго
Україна
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