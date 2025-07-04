Спека штовхнула споживання електрики вверх через кондиціонери: потужну техніку радять вмикати вдень
Київ • УНН
Споживання електроенергії в Україні зросло на 5,4% через активне використання кондиціонерів. НЕК "Укренерго" закликає переносити використання потужних електроприладів на денний час, з 10:00 до 18:00.
Споживання електроенергії в Україні зросло на тлі активного використання кондиціонерів через спеку, зберігається необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на денний час - слід користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 18:00, повідомили у п'ятницю у НЕК "Укренерго", пише УНН.
Деталі
"Споживання електроенергії зросло", - повідомили в НЕК.
Сьогодні, 4 липня, станом на 9:30, воно було на 5,4% вищим, ніж попереднього дня.
"Причина таких змін - встановлення спекотної погоди на всій території України, що зумовлює активне використання кондиціонерів побутовими споживачами та бізнесом", - ідеться у повідомленні.
Вчора, 3 липня, добовий максимум споживання був увечері - на 3% більшим, ніж максимум попереднього дня.
"Зберігається необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 18:00", - зазначається у повідомленні.
Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.
Україну накриє спека до +35° та грози: детальний прогноз на 4 липня04.07.25, 06:15 • 1643 перегляди