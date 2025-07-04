Жара подтолкнула потребление электричества вверх из-за кондиционеров: мощную технику советуют включать днем
Киев • УНН
Потребление электроэнергии в Украине выросло на 5,4% из-за активного использования кондиционеров. НЭК "Укрэнерго" призывает переносить использование мощных электроприборов на дневное время, с 10:00 до 18:00.
Потребление электроэнергии в Украине выросло на фоне активного использования кондиционеров из-за жары, сохраняется необходимость в переносе активного энергопотребления на дневное время - следует пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 18:00, сообщили в пятницу в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
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"Потребление электроэнергии выросло", - сообщили в НЭК.
Сегодня, 4 июля, по состоянию на 9:30, оно было на 5,4% выше, чем в предыдущий день.
"Причина таких изменений - установление жаркой погоды на всей территории Украины, что обуславливает активное использование кондиционеров бытовыми потребителями и бизнесом", - говорится в сообщении.
Вчера, 3 июля, суточный максимум потребления был вечером - на 3% больше, чем максимум предыдущего дня.
"Сохраняется необходимость в переносе активного энергопотребления на период наиболее продуктивной работы солнечных электростанций. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами с 10:00 до 18:00", - отмечается в сообщении.
Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.
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