Жара подтолкнула потребление электричества вверх из-за кондиционеров: мощную технику советуют включать днем

Потребление электроэнергии в Украине выросло на фоне активного использования кондиционеров из-за жары, сохраняется необходимость в переносе активного энергопотребления на дневное время - следует пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 18:00, сообщили в пятницу в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

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"Потребление электроэнергии выросло", - сообщили в НЭК.

Сегодня, 4 июля, по состоянию на 9:30, оно было на 5,4% выше, чем в предыдущий день.

"Причина таких изменений - установление жаркой погоды на всей территории Украины, что обуславливает активное использование кондиционеров бытовыми потребителями и бизнесом", - говорится в сообщении.

Вчера, 3 июля, суточный максимум потребления был вечером - на 3% больше, чем максимум предыдущего дня.

"Сохраняется необходимость в переносе активного энергопотребления на период наиболее продуктивной работы солнечных электростанций. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами с 10:00 до 18:00", - отмечается в сообщении.

Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

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