Жара подтолкнула потребление электричества вверх из-за кондиционеров: мощную технику советуют включать днем

$41.720.09
49.180.04
ukenru
Можно ли пить ледяную воду в сильную жару: врач дала объяснения
Эксклюзив
05:57 • 10581 просмотра
Можно ли пить ледяную воду в сильную жару: врач дала объяснения
3 июля, 23:41 • 31753 просмотра
США не прекращали военную помощь Украине - Трамп
Эксклюзив
3 июля, 14:02 • 131645 просмотра
За полгода 2025 года в Киеве было повреждено больше домов, чем за весь 2024 год
Эксклюзив
3 июля, 09:27 • 123536 просмотра
Транспортный поток в Киеве: в КГГА ответили, когда выше шансы попасть в пробки
3 июля, 08:45 • 134472 просмотра
Украинская ПВО: сколько у Украины систем защиты неба и сколько нужно для полной безопасности
Эксклюзив
3 июля, 07:48 • 86289 просмотра
В результате взрыва на Житомирщине повреждено около сотни зданий
Эксклюзив
3 июля, 06:58 • 83109 просмотра
Взрыв в Житомирской области: вероятной причиной считают нарушение правил безопасности на агропредприятии
2 июля, 18:14 • 53292 просмотра
В США сенатор-республиканец требует от Трампа объяснить Конгрессу приостановку помощи Украине
Эксклюзив
3 июля, 06:55 • 43406 просмотра
Правоохранители проводят обыски у депутата Волынского облсовета по делу о незаконной переправке мужчин за границу
Эксклюзив
3 июля, 06:19 • 30641 просмотра
Аллергия на солнце: врач рассказал о симптомах и причинах
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+30°
2.9м/с
38%
751мм
Популярные новости
Массированная атака на Киев: последствия зафиксированы в 6 районах столицы, 19 пострадавших3 июля, 22:36 • 73030 просмотра
россия массированно обстреляла Киевщину дронами: 11 локаций получили повреждения3 июля, 23:49 • 48006 просмотра
Киев накрыл смог после массированной атаки: высокая концентрация продуктов горения4 июля, 00:38 • 13509 просмотра
Более 1100 оккупантов и десятки артсистем: Генштаб ВСУ обнародовал боевые потери РФ04:50 • 23630 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв06:59 • 10474 просмотра
публикации
"Внутренний интерес": кто в АРМА может лоббировать компанию с российским следом "Алакор Сити" в конкурсе за "Гулливер"3 июля, 14:09 • 103061 просмотра
Пакет с Сантой и банка из-под горошка: как фигуранты коррупционных дел прятали взятки3 июля, 13:33 • 108684 просмотра
В "Ливерпуле" подтвердили смерть футболиста Диогу Жоты: как отреагировало футбольное сообщество3 июля, 13:08 • 103223 просмотра
Мандат сильнее закона: почему Кузьминых до сих пор депутат, несмотря на криминал и нарушения3 июля, 12:45 • 115859 просмотра
Легализация порнографии: что думают об инициативе киевляне - опрос (видео)3 июля, 12:24 • 161517 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юрий Игнат
Пит Хегсетх
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Белый дом
Германия
Реклама
УНН Lite
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв06:59 • 10715 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 111455 просмотра
Звезда "Звездного пути: Энтерпрайз" Питер-Генри Шредер умер в возрасте 90 лет2 июля, 14:57 • 90757 просмотра
Педро Паскаль впервые вышел в свет после спора с Роулинг и оказался в эпицентре внимания фанатов2 июля, 14:39 • 95060 просмотра
Сериал "Медведь" получил продление на пятый сезон2 июля, 12:56 • 98533 просмотра
Актуальное
Х-47М2 "Кинжал"
9К720 Искандер
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Нефть марки Brent

Жара подтолкнула потребление электричества вверх из-за кондиционеров: мощную технику советуют включать днем

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Потребление электроэнергии в Украине выросло на 5,4% из-за активного использования кондиционеров. НЭК "Укрэнерго" призывает переносить использование мощных электроприборов на дневное время, с 10:00 до 18:00.

Жара подтолкнула потребление электричества вверх из-за кондиционеров: мощную технику советуют включать днем

Потребление электроэнергии в Украине выросло на фоне активного использования кондиционеров из-за жары, сохраняется необходимость в переносе активного энергопотребления на дневное время - следует пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 18:00, сообщили в пятницу в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Подробности

"Потребление электроэнергии выросло", - сообщили в НЭК.

Сегодня, 4 июля, по состоянию на 9:30, оно было на 5,4% выше, чем в предыдущий день.

"Причина таких изменений - установление жаркой погоды на всей территории Украины, что обуславливает активное использование кондиционеров бытовыми потребителями и бизнесом", - говорится в сообщении.

Вчера, 3 июля, суточный максимум потребления был вечером - на 3% больше, чем максимум предыдущего дня.

"Сохраняется необходимость в переносе активного энергопотребления на период наиболее продуктивной работы солнечных электростанций. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами с 10:00 до 18:00", - отмечается в сообщении.

Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

Украину накроет жара до +35° и грозы: подробный прогноз на 4 июля04.07.25, 06:15 • 1642 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Укрэнерго
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9