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В Киеве горят киоски и авто: что происходит в двух районах столицы

В Киеве горят киоски и авто: что происходит в двух районах столицы

Киев  •  УНН

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В Оболонском районе на рынке горят киоски на площади 100 кв. м, пожар не связан с атакой. В Голосеевском районе из-за обломков дронов загорелись авто и повреждены окна дома.

В Оболонском районе столицы пожар не связан с вражескими действиями. Впрочем, в Голосеевском районе из-за обломков БпЛА пылают авто и повреждены окна дома. Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

В столице продолжается воздушная тревога из-за атаки российских дронов, однако пожар в Оболонском районе не связан с вражескими действиями. На территории местного рынка загорелись несколько киосков на площади 100 кв. м. На месте работают спасатели, информации о пострадавших пока нет.

В Голосеевском районе, из-за падения обломков дронов, загорелись несколько автомобилей во дворе жилого дома. Взрывной волной повреждены окна в некоторых квартирах. По предварительным данным, вызовов к медикам не поступало.

Жителей призывают оставаться в укрытиях до завершения тревоги, ведь над Киевом до сих пор фиксируют вражеские БПЛА.

Предварительно, обломки сбитого дрона повредили жилой дом в Голосеевском районе Киева-КГВА1 дек. 2024, 03:55 • 3698 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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