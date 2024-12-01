В Киеве горят киоски и авто: что происходит в двух районах столицы

В Оболонском районе столицы пожар не связан с вражескими действиями. Впрочем, в Голосеевском районе из-за обломков БпЛА пылают авто и повреждены окна дома. Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

В столице продолжается воздушная тревога из-за атаки российских дронов, однако пожар в Оболонском районе не связан с вражескими действиями. На территории местного рынка загорелись несколько киосков на площади 100 кв. м. На месте работают спасатели, информации о пострадавших пока нет.

В Голосеевском районе, из-за падения обломков дронов, загорелись несколько автомобилей во дворе жилого дома. Взрывной волной повреждены окна в некоторых квартирах. По предварительным данным, вызовов к медикам не поступало.

Жителей призывают оставаться в укрытиях до завершения тревоги, ведь над Киевом до сих пор фиксируют вражеские БПЛА.

Предварительно, обломки сбитого дрона повредили жилой дом в Голосеевском районе Киева-КГВА