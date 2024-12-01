Предварительно, обломки сбитого дрона повредили жилой дом в Голосеевском районе Киева-КГВА
Киев • УНН
В Голосеевском районе Киева упали обломки вражеского беспилотника, повредив многоквартирный дом. Из-за атаки дронов в столице объявлена воздушная тревога, жителей призывают находиться в укрытиях.
В результате атаки российских беспилотников обломки одного из них упали в Голосеевском районе столицы. Вражеские дроны атакуют северные регионы Украины. об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.
Детали
По предварительной информации, поврежден многоквартирный жилой дом: взрывная волна выбила окна.
Данные о пострадавших пока уточняются.
В Киеве продолжает действовать воздушная тревога, объявленная из-за атаки дронов. Жителей призывают оставаться в укрытиях до объявления отбоя.
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за движения БпЛА с двух направлений1 дек. 2024, 03:15 • 4851 просмотр