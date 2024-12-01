Предварительно, обломки сбитого дрона повредили жилой дом в Голосеевском районе Киева-КГВА

В результате атаки российских беспилотников обломки одного из них упали в Голосеевском районе столицы. Вражеские дроны атакуют северные регионы Украины. об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Детали

По предварительной информации, поврежден многоквартирный жилой дом: взрывная волна выбила окна.

Данные о пострадавших пока уточняются.

В Киеве продолжает действовать воздушная тревога, объявленная из-за атаки дронов. Жителей призывают оставаться в укрытиях до объявления отбоя.

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за движения БпЛА с двух направлений