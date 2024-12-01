В Киеве объявлена воздушная тревога из-за движения БпЛА с двух направлений

В столице объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственной администрация, передает УНН.

Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты - говорится в сообщении.

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Ранее воздушные силы информировали о БпЛА в направлении города с Северного и юго-востока.

Воздушные силы фиксируют движение ракет в нескольких регионах Украины: что известно