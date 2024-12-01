В Киеве объявлена воздушная тревога из-за движения БпЛА с двух направлений
Киев • УНН
В столице Украины объявлена воздушная тревога, население призывают направляться к укрытиям. Военно-воздушные силы сообщают о движении БПЛА с Северного и Юго-Востока в сторону города.
В столице объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственной администрация, передает УНН.
Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты
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Ранее воздушные силы информировали о БпЛА в направлении города с Северного и юго-востока.
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