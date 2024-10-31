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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

Киев  •  УНН

11:11 • 1728 просмотра

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Часть трамвайных путей в Киеве нуждается в замене из-за длительной эксплуатации. До конца 2024 года «Киевпастранс» планирует завершить ремонт на улице Кирилловской и определяет другие приоритетные участки.

В Киеве часть трамвайных путей, которые находятся на балансе КП «Киевпастранс», требует замены учитывая длительный срок эксплуатации. До конца года запланировано завершить ремонт трамвайных путей на улице Кирилловской. Об этом журналисту УНН сообщило коммунальное предприятие «Киевпастранс» (КП «Киевпастранс») в ответ на запрос.

Учитывая длительный срок эксплуатации, часть путей, находящихся на балансе КП «Киевпастранс», требует замены. До конца 2024 года запланировано завершить ремонт трамвайных путей на ул. Кирилловской. В то же время продолжается обследование других участков путей для оценки их технического состояния и определения приоритетов дальнейших ремонтов

- говорится в ответе на запрос.

Также сообщается, что по результатам обследования будут выбраны объекты, требующие первоочередного обновления, а также проведены закупки товаров и материалов для выполнения необходимых работ.

«Отметим, что стоимость таких закупок будет определена после проведения ценового мониторинга в соответствии с требованиями действующего законодательства», - сообщает „Киевпастранс“.

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Дополнение

Улица Кирилловская является одной из центральных транспортных артерий Подола, однако из-за плохого состояния покрытия водители долгие годы старались обходить ее стороной. Летом городской обозреватель Павел Авдокушин писал, что почти вдоль всей улицы от поворота на Подольский спуск и до пивоварни Рихтера смонтированы новые мощные опоры контактной сети трамвая и освещения.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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