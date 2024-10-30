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Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

Киев  •  УНН

16:14 • 9948 просмотра

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На мосту через Лыбедь по проспекту Воздушных сил ограничили движение транспорта до 14 тонн и скорость до 30 км/ч. Запрещено движение грузовиков и троллейбусов особо большой вместимости.

Для дальнейшей эксплуатации моста через реку Лыбедь по проспекту Воздушных сил в Киеве, где ввели ограничения для транспорта, до проведения работ по реконструкции сооружения выполнены первоочередные противоаварийные мероприятия. Специалисты проводят постоянный мониторинг эксплуатационного состояния несущих конструкций моста. Об этом журналисту УНН сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) в ответ на запрос.

По информации балансодержателя моста КП "Киевавтодормост", учитывая результаты проведенного специального обследования данного искусственного сооружения и в соответствии с предоставленными рекомендациями по противоаварийным мероприятиям на участке моста через реку Лыбедь по проспекту Воздушных сил было рекомендовано ограничить грузоподъемность сооружения до 14 тонн для транспортных средств, а также запретить движение грузовых транспортных средств и движение троллейбусов особо большой вместимости и ввести ограничение скорости движения на сооружении до 30 км/ч.

Сообщается, что указанное решение не должно повлиять на качество обслуживания пассажиров, поскольку, по информации КП "Киевпастранс", на маршрутах, трассы которых проходят через указанное искусственное сооружение, в подавляющем большинстве использовались троллейбусы и автобусы большой вместимости (одинарные, а не сочлененные).

Также отмечается, что специалистами КП "Киевпастранс" будет осуществляться периодический мониторинг состояния перевозок на пассажирских маршрутах, пути следования которых проходят по мосту через реки Лыбедь проспектом Воздушных Сил и, при необходимости, будут приняты соответствующие меры для обеспечения перевозок в полном объеме.

"Кроме этого отмечаем, что для дальнейшей эксплуатации моста через реку Лыбедь по проспекту Воздушных сил до проведения работ по реконструкции сооружения выполнены первоочередные противоаварийные мероприятия: разгружены консольные части моста и частично ограничен по ширине проход для пешеходов. Специалисты предприятия "Киевавтодормост" проводят постоянный мониторинг эксплуатационного состояния несущих конструкций моста через р. Лыбедь по проспекту Воздушных сил", - говорится в ответе на запрос.

В Украине 10% мостов находятся в аварийном состоянии. Среди них – мост Патона и мост Метро13 июля 2023, 15:58 • 394150 просмотров

Контекст

21 октября Управа КПТ сообщала, что в связи с аварийностью Воздухофлотского путепровода с 17.10 поступил приказ о запрете использования троллейбусов особо большой вместимости (так называемые "гармошки") на маршрутах №№ 8, 17, 19, 33, 35.

Ограничение накладывается только на участок путепровода, который находится непосредственно над линией скоростного трамвая, поэтому ограничения на троллейбусные маршруты 4,5,7, или на другие маршруты, разворачивающиеся по Воздухофлотскому путепроводу на участке над Берестейским проспектом, не накладываются.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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