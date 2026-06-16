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В Хмельницкой области, вероятно, разбился военный самолет - соцсети

Киев • УНН

 • 482 просмотра

В Шепетовском районе Хмельницкой области прогремел взрыв, местные сообщают о падении МиГ-29. Воздушные силы и ГБР пока не прокомментировали инцидент.

В Хмельницкой области, вероятно, разбился военный самолет - соцсети

В Хмельницкой области, вероятно, разбился военный самолет МиГ-29, сообщают местные Telegram-каналы, передает УНН

Детали 

Местные паблики сообщают о том, что в Шепетовском районе прогремел мощный взрыв. Сообщается, что перед этим местные жители слышали звук, похожий на пролет самолета. 

"По предварительной информации, могла произойти авиакатастрофа", - сообщают Telegram-каналы. 

Также в сети утверждается, что, по предварительным данным, в Хмельницкой области разбился военный самолет МиГ-29. 

На данный момент Воздушные силы ВСУ не комментировали информацию. УНН обратился в ВС ВСУ и ГБР, однако пока ответа не получил. 

Напомним 

В иркутской области рф произошла авария самолета Ту-22М3 при заходе на посадку в ходе планового учебно-тренировочного полета. 

Павел Башинский

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