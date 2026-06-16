В Хмельницкой области, вероятно, разбился военный самолет - соцсети

В Хмельницкой области, вероятно, разбился военный самолет МиГ-29, сообщают местные Telegram-каналы, передает УНН.

Детали

Местные паблики сообщают о том, что в Шепетовском районе прогремел мощный взрыв. Сообщается, что перед этим местные жители слышали звук, похожий на пролет самолета.

"По предварительной информации, могла произойти авиакатастрофа", - сообщают Telegram-каналы.

Также в сети утверждается, что, по предварительным данным, в Хмельницкой области разбился военный самолет МиГ-29.

На данный момент Воздушные силы ВСУ не комментировали информацию. УНН обратился в ВС ВСУ и ГБР, однако пока ответа не получил.

Напомним

В иркутской области рф произошла авария самолета Ту-22М3 при заходе на посадку в ходе планового учебно-тренировочного полета.