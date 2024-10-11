В Хмельницкой области снова сообщили о взрывах
Киев • УНН
В Хмельницкой области слышны звуки взрывов. ВС ВСУ сообщают о движении ударных дронов врага в Винницкой, Житомирской и Полтавской областях. Ранее в области уничтожили три "Шахеда".
В Хмельницкой области снова сообщили о звуках взрывов. Воздушные силы ВСУ перед этим предупреждали о движении ударных дронов врага в ряде областей, в том числе курсом на Хмельницкую область, пишет УНН.
Детали
"В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - сообщает "Суспільне".
До 10 часов, по данным ВС ВСУ, движение ударных дронов врага фиксировали:
- БпЛА в северной части Винницкой области, курсом на Хмельнитчину.
- БпЛА в южной части Житомирщины, курс западный.
- БпЛА на Полтавщине, курс западный.
Ранее
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что в Хмельницкой области уничтожили три вражеских беспилотника типа "Shahed" во время утренней воздушной тревоги.