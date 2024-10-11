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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Хмельницкой области снова сообщили о взрывах

В Хмельницкой области снова сообщили о взрывах

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 07:27  •  2937 просмотра

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В Хмельницкой области слышны звуки взрывов. ВС ВСУ сообщают о движении ударных дронов врага в Винницкой, Житомирской и Полтавской областях. Ранее в области уничтожили три "Шахеда".

В Хмельницкой области снова сообщили о звуках взрывов. Воздушные силы ВСУ перед этим предупреждали о движении ударных дронов врага в ряде областей, в том числе курсом на Хмельницкую область, пишет УНН.

Детали

"В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - сообщает "Суспільне".

До 10 часов, по данным ВС ВСУ, движение ударных дронов врага фиксировали:

  • БпЛА в северной части Винницкой области, курсом на Хмельнитчину. 
  • БпЛА в южной части Житомирщины, курс западный. 
  • БпЛА на Полтавщине, курс западный.

Ранее

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что в Хмельницкой области уничтожили три вражеских беспилотника типа "Shahed" во время утренней воздушной тревоги.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
poltavskaya-oblastПолтавская область
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины