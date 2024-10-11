На Хмельниччині знову повідомили про вибухи
Київ • УНН
У Хмельницькій області чутно звуки вибухів. ПС ЗСУ повідомляють про рух ударних дронів ворога на Вінниччині, Житомирщині та Полтавщині. Раніше в області знищили три "Шахеди".
У Хмельницькій області знову повідомили про звуки вибухів. Повітряні сили ЗСУ перед цим попереджали про рух ударних дронів ворога у низці областей, у тому числі курсом на Хмельниччину, пише УНН.
Деталі
"На Хмельниччині чутно звуки вибухів", - повідомляє "Суспільне".
До 10 години, за даними ПС ЗСУ, рух ударних дронів ворога фіксували:
- БпЛА в північній частині Вінниччині, курсом на Хмельниччину.
- БпЛА в південній частині Житомирщини, курс західний.
- БпЛА на Полтавщині, курс західний.
Раніше
Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що у Хмельницькій області знищили три ворожі безпілотники типу "Shahed" під час ранкової повітряної тривоги.