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На Хмельниччині знову повідомили про вибухи

На Хмельниччині знову повідомили про вибухи

Київ • УНН

 • 12357 перегляди

У Хмельницькій області чутно звуки вибухів. ПС ЗСУ повідомляють про рух ударних дронів ворога на Вінниччині, Житомирщині та Полтавщині. Раніше в області знищили три "Шахеди".

У Хмельницькій області знову повідомили про звуки вибухів. Повітряні сили ЗСУ перед цим попереджали про рух ударних дронів ворога у низці областей, у тому числі курсом на Хмельниччину, пише УНН.

Деталі

"На Хмельниччині чутно звуки вибухів", - повідомляє "Суспільне".

До 10 години, за даними ПС ЗСУ, рух ударних дронів ворога фіксували:

  • БпЛА в північній частині Вінниччині, курсом на Хмельниччину. 
  • БпЛА в південній частині Житомирщини, курс західний. 
  • БпЛА на Полтавщині, курс західний.

Раніше

Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що у Хмельницькій області знищили три ворожі безпілотники типу "Shahed" під час ранкової повітряної тривоги.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
poltavska-oblastПолтавська область
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України

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