На Хмельниччині вранці знищили 3 "шахеди"
Київ • УНН
Сили ППО Хмельницької області знищили 3 безпілотники типу "Shahed" під час ранкової повітряної тривоги. Наразі немає повідомлень про постраждалих чи пошкодження майна.
У Хмельницькій області знищили три ворожі безпілотники типу "Shahed" під час ранкової повітряної тривоги, немає повідомлень про постраждалих чи пошкодження майна, повідомив у п'ятницю голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Telegram, пише УНН.
Сьогодні вранці, під час повітряної тривоги, сили ППО знищили 3 ворожих БпЛА типу "Shahed". Станом на цю годину звернень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна не надходило
На Хмельниччині повторні вибухи після попередження про ворожі дрони11.10.24, 08:43 • 15904 перегляди