На Хмельниччині повторні вибухи після попередження про ворожі дрони
Київ • УНН
На Хмельниччині зафіксовано повторні вибухи. Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих ударних дронів у кількох областях України, зокрема в напрямку Хмельниччини.
У Хмельницькій області зафіксовано повторні вибухи, на тлі попередження Повітряних сил ЗСУ про рух ворожих ударних дронів у кількох областях, зокрема в напрямку Хмельниччини, пише УНН.
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"На Хмельниччині повторні вибухи", - повідомляє "Суспільне".
У частині областей України - повітряна тривога, у тому числі у Хмельницькій.
Раніше
Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих ударних дронів у кількох областях України, зокрема курсом на Хмельниччину.