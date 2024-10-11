В Хмельницкой области повторные взрывы после предупреждения о вражеских дронах
Киев • УНН
В Хмельницкой области зафиксированы повторные взрывы. Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских ударных дронов в нескольких областях Украины, в частности в направлении Хмельницкой области.
В Хмельницкой области зафиксированы повторные взрывы, на фоне предупреждения Воздушных сил ВСУ о движении вражеских ударных дронов в нескольких областях, в частности в направлении Хмельницкой области, пишет УНН.
Детали
«В Хмельницкой области повторные взрывы», - сообщает „Суспільне“.
В части областей Украины - воздушная тревога, в том числе в Хмельницкой.
Ранее
Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских ударных дронов в нескольких областях Украины, в частности курсом на Хмельнитчину.