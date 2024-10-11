В Хмельницкой области утром уничтожили 3 "шахеда"

В Хмельницкой области уничтожили три вражеских беспилотника типа "Shahed" во время утренней воздушной тревоги, нет сообщений о пострадавших или повреждении имущества, сообщил в пятницу глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в Telegram, пишет УНН.

Сегодня утром, во время воздушной тревоги, силы ПВО уничтожили 3 вражеских БпЛА типа "Shahed". По состоянию на этот час обращений о травмированных, погибших и повреждения имущества не поступало - написал Тюрин.

В Хмельницкой области повторные взрывы после предупреждения о вражеских дронах