В Хмельницкой области утром уничтожили 3 "шахеда"
Киев • УНН
Силы ПВО Хмельницкой области уничтожили 3 беспилотника типа «Shahed» во время утренней воздушной тревоги. Пока нет сообщений о пострадавших или повреждении имущества.
В Хмельницкой области уничтожили три вражеских беспилотника типа "Shahed" во время утренней воздушной тревоги, нет сообщений о пострадавших или повреждении имущества, сообщил в пятницу глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в Telegram, пишет УНН.
Сегодня утром, во время воздушной тревоги, силы ПВО уничтожили 3 вражеских БпЛА типа "Shahed". По состоянию на этот час обращений о травмированных, погибших и повреждения имущества не поступало
В Хмельницкой области повторные взрывы после предупреждения о вражеских дронах11 октября 2024, 05:43 • 10733 просмотра