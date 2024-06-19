В Хмельницкой области в ночь на 19 июня во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны сбили один вражеский БпЛА типа "Shahed". Информация о пострадавших не поступала. Сейчас устанавливается место падения обломков дрона. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Тюрин, передает УНН.

Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", силы ПВО ВСУ уничтожили один вражеский БпЛА типа "Shahed". Место падения обломков устанавливается - написал Тюрин в Telegram.

По его словам, обращений относительно травмированных, погибших и повреждения имущества пока не поступало.

Количество пострадавших из-за ночной атаки "шахедов" во Львовской области возросло до двух