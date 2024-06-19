Количество пострадавших из-за ночной атаки российских войск ударными дронами типа Shahed в Малехове во Львовской области возросло до двух - был госпитализирован 70-летний мужчина, сообщил в среду глава Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет УНН.

Детали

"Официально подтвердили информацию о еще одном пострадавшем в Малехове в результате сегодняшней ночной атаки беспилотниками по Львовской области. Это 70-летний мужчина. Его госпитализировали. У него акубаротравма, множественные осколочные ранения и несколько огнестрельных переломов. Состояние - средней тяжести", - отметил Козицкий в Telegram.

Напомним

Ранее было известно об одном пострадавшем мужчине во время ночной атаки "шахедов" на Львовщине. В Малехове мужчина получил резаные раны. Медики оказали ему помощь на месте. Обошлось без госпитализации.

На Львовщине из-за атаки шахедов пострадал 47-летний мужчина