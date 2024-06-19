Кількість постраждалих через нічну атаку "шахедів" на Львівщині зросла до двох
Київ • УНН
Кількість постраждалих через нічну атаку російських військ ударними дронами типу Shahed у Малехові у Львівській області зросла до двох - був госпіталізований 70-річний чоловік.
Кількість постраждалих через нічну атаку російських військ ударними дронами типу Shahed у Малехові у Львівській області зросла до двох - був госпіталізований 70-річний чоловік, повідомив у середу голова Львівської ОВА Максим Козицький, пише УНН.
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"Офіційно підтвердили інформацію про ще одного постраждалого у Малехові внаслідок сьогоднішньої нічної атаки безпілотниками по Львівщині. Це 70-річний чоловік. Його госпіталізували. У нього акубаротравма, множинні осколкові поранення і кілька вогнепальних переломів. Стан – середньої важкості", - зазначив Козицький у Telegram.
Нагадаємо
Раніше було відомо про одного постраждалого чоловіка під час нічної атаки "шахедів" на Львівщині. У Малехові чоловік отримав різані рани. Медики надали йому допомогу на місці. Обійшлося без госпіталізації.
На Львівщині через атаку шахедів постраждав 47-річний чоловік19.06.24, 05:38 • 29654 перегляди