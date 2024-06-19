На Хмельниччині вночі збили один ворожий "шахед": встановлюється місце падіння уламків
Київ • УНН
Один ворожий "шахед" був збитий українськими силами протиповітряної оборони під час повітряного тривоги в Хмельницькій області вночі, без жертв і пошкоджень.
У Хмельницькій області у ніч на 19 червня під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони збили знищили один ворожий БпЛА типу "Shahed". Інформація про постраждалих не надходила. Наразі встановлюється місце падіння уламків дрона. Про це повідомив голова ОВА Сергій Тюрін, передає УНН.
Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", сили ППО ЗСУ знищили один ворожий БпЛА типу "Shahed". Місце падіння уламків встановлюється
За його словами, звернень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна наразі не надходило.
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