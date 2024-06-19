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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 4786 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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На Хмельниччині вночі збили один ворожий "шахед": встановлюється місце падіння уламків

Київ • УНН

 • 26115 перегляди

Один ворожий "шахед" був збитий українськими силами протиповітряної оборони під час повітряного тривоги в Хмельницькій області вночі, без жертв і пошкоджень.

На Хмельниччині вночі збили один ворожий "шахед": встановлюється місце падіння уламків

У Хмельницькій області у ніч на 19 червня під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони збили знищили один ворожий БпЛА типу "Shahed". Інформація про постраждалих не надходила. Наразі встановлюється місце падіння уламків дрона. Про це повідомив голова ОВА Сергій Тюрін, передає УНН

Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", сили ППО ЗСУ знищили один ворожий БпЛА типу "Shahed". Місце падіння уламків встановлюється

- написав Тюрін у Telegram.

За його словами, звернень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна наразі не надходило.

Кількість постраждалих через нічну атаку "шахедів" на Львівщині зросла до двох19.06.24, 08:29 • 27788 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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