В Херсонской области зафиксировано лишь 30 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 30 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 707 человек. Об этом сообщили в пресс-центре Херсонской ОГА, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 584 ПЦР-исследования, 768 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1455 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 30 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 1 ребенок и 1 медицинский работник”, — говорится в сообщении.
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В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “25 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 5 человек”.
Отмечается, что за сутки умерли три человека, все имели пневмонию COVID-19. В частности, в области зафиксировано 48 выздоровлений.
“Поэтому сейчас в области 23 051 лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом. Из них:
— 20 843 человека побороли недуг;
— 1501 человек инфицирован COVID-19;
— 707 человек умерли”, — резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 554 256 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 30 098 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.